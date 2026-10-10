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Татар-информ

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В Казани на Сибирском тракте несколько трамваев встали из-за ДТП

В Казани на Сибирском тракте несколько трамваев встали из-за ДТП

Об остановке движения трамваев на Сибирском тракте сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, транспорт не двигается уже больше часа из-за ДТП, которое заблокировало проезд.

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