Володин призвал признать оккупацию Украины Западом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 12 октября призвал признать оккупацию Украины Западом.Спикер Госдумы напомнил, что в 2014 году неонацисты пришли к власти на Украине в результате государственного переворота, за которым стояли Великобритания, Германия, Франция, Польша.
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