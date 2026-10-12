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ИА Регнум

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Володин призвал признать оккупацию Украины Западом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 12 октября призвал признать оккупацию Украины Западом.Спикер Госдумы напомнил, что в 2014 году неонацисты пришли к власти на Украине в результате государственного переворота, за которым стояли Великобритания, Германия, Франция, Польша.

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