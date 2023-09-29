SHOT: Юлию Захарову две недели пытаются вернуть в «рабочее состояние»

Известную российскую актрису Юлию Захарову, широко известную по роли Лены Полено в телесериале «Счастливы вместе», уже вторую неделю пытаются вывести в «нормальное состояние» после скандального инцидента на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина.