SHOT: Юлию Захарову две недели пытаются вернуть в «рабочее состояние»

Известную российскую актрису Юлию Захарову, широко известную по роли Лены Полено в телесериале «Счастливы вместе», уже вторую неделю пытаются вывести в «нормальное состояние» после скандального инцидента на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина.
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