Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов, Хамзин, Сарновский, Маринин, Тихонов, Молянов выступят с короткими программами

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров 5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова) Москва Юноши, КМС Короткая программа Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
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