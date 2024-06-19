Горбатого могила исправит: житель Приморья сбежал из-под ареста и продолжил воровать мотоциклы

Во Владивостоке задержан 47-летний серийный вор мотоциклов. Мужчина взламывал чужие гаражи и выносил имущество, но дважды попался с поличным, в том числе и когда уже был под домашним арестом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.