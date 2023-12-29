Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области и заместитель директор центра «Мой бизнес» провели совместное совещание

Томский бизнес-омбудсмен Игорь Браниште и заместитель директора центра «Мой бизнес» Ольга Нужная в рамках рабочей встречи обсудили векторы взаимодействия и планы на следующий год, в том числе проведение мероприятий различного уровня в целях создания условий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства в регионе, и улучшению инвестиционного климата.
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