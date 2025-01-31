SHOT: Василию Ливанову диагностировали поражение тканей межпозвоночных дисков

У актера Василия Ливанова обнаружили новое заболевание. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. По данным Telegram-канала, народному артисту РСФСР диагностировали поражение тканей межпозвоночных дисков.
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