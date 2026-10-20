Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Молдавии Лилиан Карп сообщил, что Кишинев направил Киеву ноту протеста после того, как двое украинских пограничников незаконно пересекли границу на реке Днестр, преследуя уклониста.