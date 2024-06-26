Заявление Путина — серьёзная угроза американской гегемонии

Если в поисковой строке американского «Гугла» начать набор букв rus, то на первом месте по популярности запрос «Russian warships going to Cuba», а чуть ниже: «Russian ships near US coast» и «Russian warships coast of Florida».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии