Аналитики рассказали, как россияне выбирают подержанные авто

Около 37 процентов опрошенных планируют купить машину с пробегом в ближайшее время Опрос о планах россиян по приобретению машин с пробегом показал, что 37% столичных жителей собираются купить такое авто в ближайшее время, рассказали РИАМО в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Авто».
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