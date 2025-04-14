Аналитики рассказали, как россияне выбирают подержанные авто

Около 37 процентов опрошенных планируют купить машину с пробегом в ближайшее время Опрос о планах россиян по приобретению машин с пробегом показал, что 37% столичных жителей собираются купить такое авто в ближайшее время, рассказали РИАМО в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Авто».