Стратеги Пентагона ищут пути победы в войне против России на уничтожение и тотальное доминирование

Леонид Савин. Новые стратегии Пентагона: космос и киберпространствоМилитаризация всего и вся, несмотря ни на чтоС разницей менее недели Министерство обороны США опубликовало Стратегию кибербезопасности оборонно-промышленной базы и Стратегию коммерческой космической интеграции, которые направлены на тесное сотрудничество с частным коммерческом сектором на нужды Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии