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  • Георгий Михалев
    Если кому то плохо, это бальзам на душу русскому человеку.Сбежал в США и по...
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    А кто это?Сбежал в США и по...

Стратеги Пентагона ищут пути победы в войне против России на уничтожение и тотальное доминирование

Стратеги Пентагона ищут пути победы в войне против России на уничтожение и тотальное доминирование

Леонид Савин. Новые стратегии Пентагона: космос и киберпространствоМилитаризация всего и вся, несмотря ни на чтоС разницей менее недели Министерство обороны США опубликовало Стратегию кибербезопасности оборонно-промышленной базы и Стратегию коммерческой космической интеграции, которые направлены на тесное сотрудничество с частным коммерческом сектором на нужды Пентагона.

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