В кожвендиспансере Новосибирска диагностировали у Моны Лизы облысение

zdrav.nso.ru В Новосибирске дерматологи обнаружили у Моны Лизы с картины итальянского живописца Леонардо да Винчи алопецию, патологическое частичное или полное выпадение волос, сообщили в Минздраве Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии