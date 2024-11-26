Путин назвал объем инвестиций из России в экономику Казахстана

Объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана сегодня составляет около 13 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.
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