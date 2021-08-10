Лукашенко во время пресс-конференции рассмешил зал обращением к американской журналистке

Утро.ruПолитикаЛукашенко во время пресс-конференции рассмешил зал обращением к американской журналисткеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко четко дал понять, что не считает США центром мировой политики.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена МамоноваЛукашенко молодец,с юмором!TravellerНу хоть кто-нибудь может назвать хоть одну страну так сказать "признавшую Крым"? В чём это должно выражаться? Может в том, чтобы крупнейший банк России открыл там свои отделения? А может в том, чтобы сотовые операторы развернули там свои вышки?Комментировать
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