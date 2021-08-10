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Лукашенко во время пресс-конференции рассмешил зал обращением к американской журналистке

Лукашенко во время пресс-конференции рассмешил зал обращением к американской журналистке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко четко дал понять, что не считает США центром мировой политики.

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Елена Мамонова
Лукашенко молодец,с юмором!
Traveller
Ну хоть кто-нибудь может назвать хоть одну страну так сказать "признавшую Крым"? В чём это должно выражаться? Может в том, чтобы крупнейший банк России открыл там свои отделения? А может в том, чтобы сотовые операторы развернули там свои вышки?

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