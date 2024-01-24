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Венгрия оставит запрет на импорт продукции с Украины

Венгрия оставит запрет на импорт продукции с Украины

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт не станет снимать запрет на импорт сельскохозяйственной продукции Украины до тех пор, пока не появится соответствующее решение на уровне Европейского союза.

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