Эта музыка будет вечной: теперь у Банковой виноват Сырский – он якобы хочет капитуляции

Известная своей “любовью” в украинским военачальникам и сыгравшая немалую роль в публичной травле бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного нардеп Марьяна Безуглая выступила с новыми обвинениями, теперь уже в адрес нынешнего главкома – Алексндра Сырского.
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