Путин наградил сотрудников «Уральских локомотивов» за трудовые успехи

Президент России Владимир Путин вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени шести сотрудникам компании «Уральские локомотивы» за их трудовые достижения и добросовестное исполнение обязанностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии