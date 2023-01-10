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Матчмейкер NAIZA о бое Рафиков – Аббасов: «Этот бой станет одним из сильнейших и громких за год»

 Матчмейкер Жандарбек Киссимов о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова в рамках турнира NAIZA 50, который состоится в марте 2023 года: «Думаю, что этот бой станет одним из сильнейших и громких в NAIZA за этот год.

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