Матчмейкер NAIZA о бое Рафиков – Аббасов: «Этот бой станет одним из сильнейших и громких за год»

Матчмейкер Жандарбек Киссимов о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова в рамках турнира NAIZA 50, который состоится в марте 2023 года: «Думаю, что этот бой станет одним из сильнейших и громких в NAIZA за этот год.