Emmys 2026 Poll: Who Should Win For Lead Actress In A Comedy Series?

Five fantastic women are in the running for this year's Emmy for Lead Actress in a Comedy Series - but which one ought to win in September? Vote in our poll!Five fantastic women are in the running for this year's Emmy for Lead Actress in a Comedy Series - but which one ought to win in September? Vote in our poll!.
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