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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шипачев о системе Квартальнова: «Есть моменты, которые надо выполнять. И есть моменты, в которых можно чуть подхитрить с партнерами по звену»

– Когда вы переходили в минское «Динамо», у многих были вопросы, насколько ваша манера игры совместима с системой Дмитрия Квартальнова.

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