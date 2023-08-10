В Одинцово завершается строительство детсада на 400 мест

РИАМО - 10 авг. В рамках государственной программы в Одинцово на улице Кутузовская завершается строительство детского сада, строительная готовность составляет более 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
РИАМО - 10 авг. В рамках государственной программы в Одинцово на улице Кутузовская завершается строительство детского сада, строительная готовность составляет более 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
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