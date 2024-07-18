Москвичи постригли газон на стадионе "Динамо" в Барнауле и сделали его качественным

На главной арене города провели работы по реконструкции травы Новый газон на стадионе "Динамо-Барнаул" Компания "Спортгазон" из Москвы провела работы по реконструкции газона на барнаульском стадионе "Динамо", который находился в ужасном состоянии, сообщает пресс-служба клуба.