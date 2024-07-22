Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис заявила 21 июля, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост американского главы государства от Демократической партии и пообещала приложить все усилия, чтобы одержать победу над экс-президентом страны Дональдом Трампом.
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