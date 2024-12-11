Германия на пороге войны: в бундестаге раскрыли последствия отправки ракет Украине

БЕРЛИН, 11 декабря, ФедералПресс. Немецкий политик Севим Дагделен резко осудила обещание кандидата в канцлеры Фридриха Мерца по поставке ракет Taurus Украине, заявив, что Германия рискует быть втянутой в военный конфликт.
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