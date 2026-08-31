Ормузский пролив: Иран превращает море в шахматную доску для Израиля и мира

Атака на судно 31 августа 2026 года стала символом новой эпохи, где Ормузский пролив — больше не просто географическая точка, а инструмент глобального шантажа, в котором Израиль оказался не только наблюдателем, но и одним из главных игроков .
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