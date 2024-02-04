Военная помощь режиму Зеленского: краплёные карты западных шулеров

Ни в коем случае не впадая в банальное шапкозакидательство, вынужден тем не менее констатировать очевидный факт – дела у Запада в его титанической борьбе за то, чтобы вчерашний день стал завтрашним, идут из рук вон плохо.
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