«Дом сокола» открылся на «Улице Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2026

В рамках XI Восточного экономического форума на выставке «Улица Дальнего Востока» прошла торжественная церемония открытия павильона «Дом сокола».
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