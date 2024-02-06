Столичное фармпредприятие увеличило выпуск лекарств для терапии ВИЧ на 31% благодаря нацпроекту

Группа компаний «Р-Фарм», специализирующаяся на производстве лекарственных средств и медтехники, увеличила на 31 процент выпуск лекарственного препарата для терапии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) благодаря национальному проекту «Производительность труда».
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