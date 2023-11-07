В Новосибирске выдали разрешение на строительство медресе на улице Мира

Первое в Сибири мусульманское учебное заведение может появиться на территории Кировского района.Мэрия Новосибирска выдала мусульманской религиозной организации "Соборная мечеть" повторное разрешение на строительство учебного заведения второй ступени – медресе на улице Мира в Кировском районе.
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