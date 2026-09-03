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Виталий Королев поздравил стобалльников с поступлением

Виталий Королев поздравил стобалльников с поступлением

Виталий Королев поздравил стобалльников, поступивших в тверские вузы — 12 выпускников из Твери, Торжка, Лихославля и Кимр начали учёбу в ТвГУ, ТвГТУ, ТвГМУ и филиале РГУ имени Косыгина.

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