Виталий Королев поздравил стобалльников с поступлением

Виталий Королев поздравил стобалльников, поступивших в тверские вузы — 12 выпускников из Твери, Торжка, Лихославля и Кимр начали учёбу в ТвГУ, ТвГТУ, ТвГМУ и филиале РГУ имени Косыгина.
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