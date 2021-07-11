Мишустин: Почта России создает для бизнеса и граждан удобные сервисы и услуги

Почта России — стремительно развивающаяся компания, которая создает для бизнеса и людей удобные сервисы и услуги, говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра Михаила Мишустина работникам компании по случаю профессионального праздника.
Почта России — стремительно развивающаяся компания, которая создает для бизнеса и людей удобные сервисы и услуги, говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра Михаила Мишустина работникам компании по случаю профессионального праздника.
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