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Мишустин: Почта России создает для бизнеса и граждан удобные сервисы и услуги

Почта России — стремительно развивающаяся компания, которая создает для бизнеса и людей удобные сервисы и услуги, говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра Михаила Мишустина работникам компании по случаю профессионального праздника.

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