Часы на правой руке: что не так с людьми, которые их так носят

Первые персональные часы, предназначенные для ежедневной носки, были карманными. Они для надежности крепились к одежде цепочкой, а держать хранить их было принято в специальном миниатюрном кармане с левой стороны жилета.
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