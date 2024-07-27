АГМУ и ряд медучреждений станут площадками для обучения населения Астраханской области первой помощи

Вчера в научно-образовательном комплексе Астраханского государстенного медицинского университета состоялось рабочее совещание по дальнейшей реализации партийного проекта «Единой России» - «Готов к санитарной обороне».
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