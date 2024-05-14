Какие категории граждан отменили комиссию за квартплату? Ирина ОрлонскаяВ летом 2024 года в России было принято распоряжение, согласно которому определенные категории граждан смогут оплачивать коммунальные услуги и суммы за просроченные платежи без дополнительной банковской комиссии.
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