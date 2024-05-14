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Какие категории граждан отменили комиссию за квартплату?

Какие категории граждан отменили комиссию за квартплату?

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