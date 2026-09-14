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Царьград

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ЕК разработает меры для быстрого реагирования на массовые миграции

ЕК разработает меры для быстрого реагирования на массовые миграции

Европейская комиссия планирует новые меры для ускорения реакции стран ЕС на массовый приток мигрантов.

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