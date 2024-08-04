Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, использует разговоры о референдуме как отговорку исключительно для оправдания перед западниками, почему он не готов на переговоры и поиск компромиссов.
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