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В МИД РФ усомнились в вероятности проведения референдума на Украине

В МИД РФ усомнились в вероятности проведения референдума на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, использует разговоры о референдуме как отговорку исключительно для оправдания перед западниками, почему он не готов на переговоры и поиск компромиссов.

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