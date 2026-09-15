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Отказала Лукашенко, нашла дочь в детдоме и ушла с телевидения: как живёт Светлана Сорокина

Отказала Лукашенко, нашла дочь в детдоме и ушла с телевидения: как живёт Светлана Сорокина

Светлану Сорокину зрители знали по «Вестям» и документальным фильмам, любили — за поставленный голос, грамотную речь и собственное мнение, которым она щедро делилась в эфире.

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