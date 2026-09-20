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Мировое обозрение

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ChatGPT-6 Astra расшифровала сообщение, которое люди не могли разгадать со времён Первой мировой войны

ChatGPT-6 Astra расшифровала сообщение, которое люди не могли разгадать со времён Первой мировой войны

Немецкое военно-морское командование, ноябрь 1918 года. На фронтах Первой мировой ещё гремит канонада, а в эфире — поток бессмысленных на первый взгляд букв.

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