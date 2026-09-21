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OilPrice

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Bitcoin Tops $85,000 For First Time Since Late January

Bitcoin has surged above $85,000 this morning for the first time since late-January. The rally comes alongside advances in stocks and bonds, as falling oil prices and optimism ahead of a summit between US President Trump and China’s Xi Jinping are buoying markets more broadly.

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