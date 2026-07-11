ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 673 подписчика

Уступила место у окна в самолете маме с ребёнком и бабуле, и сильно пожалела

Уступила место у окна в самолете маме с ребёнком и бабуле, и сильно пожалела

Я никогда не летаю на самолётах, а вот мои читатели частенько. Историю прислала подписчица Марина.

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Комментарии
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туся петрова
Хорошо  что  прочла  статью ---фиг  кому  уступлю  место  у  окна 😉
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3 н.