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Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.

С правилами использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, для личных и бытовых нужд размещена на официальном сайте правительства Республики Крым.

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