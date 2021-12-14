Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.

С правилами использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, для личных и бытовых нужд размещена на официальном сайте правительства Республики Крым.
С правилами использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, для личных и бытовых нужд размещена на официальном сайте правительства Республики Крым.
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