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Международный медицинский центр Top Rambam

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Будущее без рака: как вакцинация победила оспу, так и мы победим онкологию!

Будущее без рака: как вакцинация победила оспу, так и мы победим онкологию!

Будущее без рака: как вакцинация победила оспу, так и мы победим онкологию! В конце XIX века хирург из Нью-Йорка Уильям Коули заметил удивительное явление: пациент, страдавший от тяжелой формы рака шеи, выздоровел после бактериальной инфекции кожи.

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