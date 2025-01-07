Будущее без рака: как вакцинация победила оспу, так и мы победим онкологию! В конце XIX века хирург из Нью-Йорка Уильям Коули заметил удивительное явление: пациент, страдавший от тяжелой формы рака шеи, выздоровел после бактериальной инфекции кожи.