ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Идиот, "другие руки" - это государство. А возврат из частной собственности в общественную, это и есть ДЕприватизация.Деприватизация по...
  • Ирина Просто
    расстрел! может эта мера усмирит негодяев?Сколько, по мнени...
  • Мария Беликова
    С юмором у Вас в порядке. А ничего, что у "певиц" нет вокальных данных? Тогда в танцоры можно брать безногих, а в худ...Жестокая ирония с...

В Киеве предлагают из жителей востока создать миллионные концлагеря

В Киеве предлагают из жителей востока создать миллионные концлагеря

Политнавигатор В Киев приехал двойник Путина В автобусе в Киеве заметили двойника российского президента Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
олег юдин
И эти тварины могут спокойно чесать своими погаными языками подобное. И ведь не боятся ничего, да и нечего им боятся. Никто их этой боязни  не научил. А зря. Давно пора их разубедить в том, что за такое не будет наказания.
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
Самый  настоящий  нацизм на Украине. У  фашистов Италии концлагерей  не  было, были  тюрьмы. А из них  даже коммунистов, врагов Муссолини отпускали  на время  похорон  своих родных. Фильм  даже  был такой итальянский в  60-е годы.
Ответить
5 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Правильно создать концлагеря и посадить тех кто предложил эту идею. Всех русофобов, всех кто служит ВСУ и всех идиотов !!!!!!!!!!!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх