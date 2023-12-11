Политнавигатор В Киев приехал двойник Путина В автобусе в Киеве заметили двойника российского президента Владимира Путина.
В Киеве предлагают из жителей востока создать миллионные концлагеря
Комментарии
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олег юдин
И эти тварины могут спокойно чесать своими погаными языками подобное. И ведь не боятся ничего, да и нечего им боятся. Никто их этой боязни не научил. А зря. Давно пора их разубедить в том, что за такое не будет наказания.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Самый настоящий нацизм на Украине. У фашистов Италии концлагерей не было, были тюрьмы. А из них даже коммунистов, врагов Муссолини отпускали на время похорон своих родных. Фильм даже был такой итальянский в 60-е годы.
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5 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Правильно создать концлагеря и посадить тех кто предложил эту идею. Всех русофобов, всех кто служит ВСУ и всех идиотов !!!!!!!!!!!!!
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1 час.
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