В Киеве предлагают из жителей востока создать миллионные концлагеря

олег юдин И эти тварины могут спокойно чесать своими погаными языками подобное. И ведь не боятся ничего, да и нечего им боятся. Никто их этой боязни не научил. А зря. Давно пора их разубедить в том, что за такое не будет наказания.

Владимир Алтайцев Самый настоящий нацизм на Украине. У фашистов Италии концлагерей не было, были тюрьмы. А из них даже коммунистов, врагов Муссолини отпускали на время похорон своих родных. Фильм даже был такой итальянский в 60-е годы.