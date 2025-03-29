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«Рейнджерс» уступили «Анахайму» (4:5 ОТ), ведя 4:2 в 3-м периоде. Шестеркин пропустил 5 шайб, команда Лавиолетта проиграла 5 из 6 последних матчей

Команда тренера Питера Лавиолетта уступила «Анахайму» (4:5 ОТ) в гостях в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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