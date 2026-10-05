У животного, изолированного на Волгоградском проспекте, бешенства не выявили

Государственная ветеринарная служба ВАО и ЮВАО сняла с изолированного содержания животное на Волгоградском проспекте, 122 корп.
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