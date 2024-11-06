В Тюменской области на объектах строящегося ЖК полиция выявила 36 нарушителей миграционного законодательства

В Тюмени сотрудники полиции во взаимодействии со спецподразделением областного Управления Росгвардии осуществили рейд по объектам строящегося на улице Новосёлов жилого комплекса с целью проверки соблюдения трудящимися там иностранными работниками норм миграционного законодательства.
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