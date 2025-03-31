Заместитель председателя Госкомветеринарии Крыма Энвер Умеров принял участие в совещании по развитию отрасли животноводства в Крыму, посетив производственные площадки ООО "Крым агро цех" в Красногвардейском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии