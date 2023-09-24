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Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. «Локомотив-Кубань» против «Зенита», «Фенербахче» сыграет с «Нижним Новгородом» за бронзу

В Москве на «ВТБ Арене» сегодня пройдут решающие матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.

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