Боец ВС РФ оценил происходящее в Сумской области: «Медийная операция»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о освобождении Рыжевки в Сумской области российской армией. Согласно высказываниям военнослужащего ВС РФ Александра в беседе с «ФедералПресс», это была локальная военная операция, в которой участвовали военнослужащие полка «Ахмат – Чечня» и других подразделений.