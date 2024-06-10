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Боец ВС РФ оценил происходящее в Сумской области: «Медийная операция»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о освобождении Рыжевки в Сумской области российской армией. Согласно высказываниям военнослужащего ВС РФ Александра в беседе с «ФедералПресс», это была локальная военная операция, в которой участвовали военнослужащие полка «Ахмат – Чечня» и других подразделений.

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