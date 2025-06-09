Россиянам рассказали, что должно насторожить при онлайн-оформлении тура

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что на фоне роста мошеннических схем в высокий туристический сезон рекомендуется быть особенно внимательными при бронировании туров онлайн.
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